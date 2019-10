Operaio si infortuna a Loano scaricando dei sacchi di pellet

Infortunio sul lavoro in via San Damiano a Loano. Ancora da chiarire e completamente da ricostruire le dinamiche che hanno portato al verificarsi di questo incidente, durante le operazioni per scaricare dei pacchi di pellet da un camion. L'episodio è avvenuto poco dopo le 15 di oggi. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, forse a causa di un malfunzionamento del muletto che stava adoperando, o per una manovra sbagliata, si è ritrovato con la gamba schiacciata dal pellet.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa di Loano. Fortunatamente le condizioni dell'uomo non sono gravi: tanto spavento, molto dolore, ma nulla di preoccupante. L'operaio è giunto all'ospedale pietrese di Santa Corona in codice giallo per accertamenti.