Genova: Aidda Liguria ha festeggiato i suoi primi 40 anni di attività (Foto)

Aidda Liguria ha festeggiato i suoi primi 40 anni di attivita' con una serie di eventi e incontri che si sono svolti da venerdi' 18 a domenica 20 ottobre tra creativita', tecnologia e business. Aidda è l'acronimo di Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di Azienda.

“La delegazione ligure di Aidda – ha spiegato l'Arch. Riccarda Giordano, Presidente Liguria - nasce 40 anni fa a Bordighera per promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile, offrire uno spazio di confronto, di scambio di esperienze e di formazione, costituire una rete di relazioni sul territorio e realizzare iniziative, convegni e seminari per un aggiornamento necessario per gestire la continua evoluzione che coinvolge l' impresa”.

Venerdi' pomeriggio alle ore 14,30, dopo un incontro presso il Banco BPM, una folta delegazione di imprenditrici arrivate da tutta Italia, è stata ricevuta dall'Ing. Giorgio Metta, nuovo Direttore dell'ITT (Istituto Italiano di Tecnologia) e da alcune ricercatrici del suo staff.

“All'ITT, centro di eccellenza italiana – ha proseguito l'Arch. Riccarda Giordano – abbiamo fatto un viaggio nel LifeTech, Robotics, Computational Sciences, Nanomaterials tra robottini che interagiscono, bioplastiche che profumano di pomodoro, magici prismi di luce e altro ancora. E’ stato anche un B2B specifico perche' l'ITT manifesta grande interesse a conoscere realta' aziendale per creare opportunita' di business. La giornata è proseguita con una cena a Villa dello Zerbino, dimora seicentesca immersa in un grande parco nel cuore di Genova”.

All'evento erano presenti i rappresentanti delle istituzioni quali il Sindaco di Genova, Marco Bucci, la Vice Presidente Regionale Assessore alla Sanità Sonia Viale, l’Assessore Comunale al Turismo, Commercio e Artigianato Paola Bordilli, il Presidente di Confindustria Giovanni Mondini e la Consigliera Regionale e Comunale Lilli Lauro.

“Nella giornata di sabato 19 – ha concluso la Giordano - si è svolta la prevista visita ai Palazzi storici riconosciuti dall'Unesco come Patrimonio dell'Umanita': Palazzo Lomellino e la mostra su Bernardo Strozzi appena inaugurata, "La conquista del colore"; Palazzo Spinola Pellicceria, villa cinquecentesca inserita nei Rolli di prima categoria che mantiene intatta la cucina e alcuni ambienti e oggi Galleria Nazionale. In mattinata, presso l'Hotel Bristol si sono svolti i lavori del Consiglio Nazionale di Aidda. La domenica è cominciata con la visita del rinomato Borgo di Boccadasse, la visita del Ducale con la mostra “Anni Venti”. Non potevano mancare la nostra meravigliosa Cattedrale di San Lorenzo con la via omonima e qualche carruggio”.

La Delegazione Liguria con a capo la Presidente Arch. Riccarda Giordano, ha voluto ospitare le socie delle numerose Delegazioni italiane per promuovere Genova con le sue meraviglie antiche, moderne e le tecnologie del futuro. La nuova costruzione del ponte ha suscitato notevole interesse. I pranzi e le cene hanno dato il tocco finale di piacere assaporando i piatti tipici locali.

La delegazione ligure, con grande orgoglio, ha ottenuto il grande risultato di aver lasciato, alle socie che sono ripartite, la curiosità ed il desiderio di ritornare presto come turisti per conoscere meglio la nostra città. All'evento hanno partecipato come partner della convention il Gruppo Editoriale More News e partner grafico e gadget Merlino Pubblicità.