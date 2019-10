Regionali, "Liguria 20.25 la forza del territorio": a Sestri Levante il primo workshop della Lega con 250 stakeholders e amministratori locali

“Liguria 20.25: la forza del territorio. Idee per il futuro della nostra regione” è il primo workshop organizzato dalla Lega Liguria, in vista delle prossime regionali, venerdì 25 ottobre, dalle 9.30 alle 18, nell'ex Convento dell'Annunziata di Sestri Levante.

Oltre 250 i partecipanti, tra amministratori locali, rappresentanti di associazioni, parti sindacali e categorie imprenditoriali, che si confronteranno in sette tavoli tematici, dalle 10 alle 13: sviluppo economico, agricoltura ed entroterra, pesca e caccia, politiche sociosanitarie, sicurezza e immigrazione, porti e trasporti, cultura e sport.

“Venerdì iniziamo un percorso, che proseguirà nelle settimane successive, fino alle Regionali – spiega il segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi - in una serie di tavoli tematici, faremo parlare il territorio per vedere risultati raggiunti e valutare i prossimi obiettivi da centrare per dare una prospettiva alla Liguria, idee nuove e nuovo sviluppo, ascoltando non solo gli stakerholders, ma anche i cittadini”.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, saranno illustrati i risultati, in sintesi, dei contenuti emersi dai tavoli della mattina, in un'assemblea plenaria, aperta al pubblico. Alle 17, l'evento conclusivo della giornata vedrà confrontarsi al tavolo: il vicesegretario federale della Lega on. Giancarlo Giorgetti, il segretario della Lega Liguria on. Edoardo Rixi, il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci, il capogruppo Lega in Europarlamento on. Marco Campomenosi.