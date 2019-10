Bucci smentisce le indiscrezioni sulla sua candidatura regionali: "Falso, farò sindaco fino all'ultimo giorno del mandato"

“Alcuni giornalisti non dovrebbero trasformare auspici personali in notizie. Purtroppo constatiamo che non è sempre così leggendo l’edizione genovese di Repubblica che, per l’ennesima volta scrive, senza alcuna verifica, di divisioni nel centro destra sul candidato presidente della regione”.



Lo affermano in una nota congiunta il sindaco di Genova Marco Bucci e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Rimarrò a fare il sindaco di Genova fino all’ultimo giorno del mio mandato come promesso ai cittadini - spiega Bucci - quindi ogni riferimento a una mia possibile candidatura a Presidente della Regione Liguria è priva di fondamento, fantasiosa e solo frutto di strumentalizzazione politica a cui si presta giornalmente qualche giornalista dell’edizione genovese di Repubblica”.

Il sindaco di Genova Bucci inoltre chiarisce che sosterrà Giovanni Toti, già indicato da tutta la coalizione di centro destra come candidato presidente e che, come si vede oggi da un sondaggio di Swg pubblicato sul Secolo XIX, è molto apprezzato dai liguri, cosa che forse infastidisce qualcuno. “Pertanto - concludono Bucci e Toti - smentiamo e smentiremo ogni giorno idee e notizie totalmente infondate ma scritte solo a beneficio di chi si vuole aiutare. Così non si offre un buon servizio di informazione ai cittadini”.