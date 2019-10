Genova - Importante intervento dei vigili del fuoco a Campo Ligure nella nottata: alle 4.30 della i pompieri sono stati chiamati ad intervenire in via della Libertà per soccorrere una famiglia la cui casa era stata travolta da una frana, sfondando il portoncino d'ingresso.

I vigili hanno raggiunto le persone e le hanno fatte evacuare. Padre, madre, due figli piccoli, la nonna, un'altra signora ed un cagnolino sono stati tratti in salvo.