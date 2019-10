Sono iniziati ieri i lavori di potatura delle palme di passeggiata Ciccione.

"Nella giornata di martedì sono già state sfrondate le palme che dal confine con Laigueglia si trovano lungo la via Aurelia - spiega Alessandra Aicardi, consigliera Incaricata al Verde Pubblico - oggi l'intervento proseguirà su quelle di via Roma per completare la passeggiata".