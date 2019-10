Allerta meteo nel savonese: le decisioni dei sindaci per le scuole giovedì 24 ottobre

Con l'arrivo della seconda ondata di maltempo di questa settimana, Arpal ha emanato l'emanato l'allerta meteo per piogge diffuse e temporali.

Questi i tempi e modalità dell’allerta: gialla sui bacini A, B e D dalle 21 di oggi mercoledì 23 ottobre fino alla mezzanotte, quando si entrerà in allerta arancione su tutte e tre le zone citate, tranne nei grandi bacini della zona A. Dalle 14 di domani, giovedì 24, la zona A passerà in giallo (fino alle ore 23), le altre zone (B, C, D, E) lo rimarranno fino alle ore 17 di domani. Nella zona E si passerà direttamente all'arancione dalla mezzanotte di oggi.

Questa la situazione delle scuole e degli altri luoghi di aggregazione che saranno soggette a chiusura nel periodo di allerta arancione.

ALASSIO: scuole chiuse; "Come da protocollo - spiega Franca Giannotta, Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio - scuole e palestre chiuse, eventi pubblici rinviati e dalle 23 si riapriranno le porte del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile".

Per quanto attiene gli eventi sono due gli appuntamenti in programma che saranno rinviati.

Domani mattina a partire dalle ore 10 presso la Ex Chiesa Anglicana avrebbe dovuto tenersi il convegno, patrocinato proprio dall'Assessorato alla Protezione Civile di Alassio, "La Geologia nel Bicchiere" a cura della Società Italiana di Geologia Ambientale. L'incontro, atteso per la sua peculiarità e valore tecnico e culturale, sarà rinviato a data da destinarsi.

In serata il Victorian Pub doveva ospitare l'Apericerca, aperitivo organizzato per sostenere la ricerca per la lotta contro il tumore al Seno, organizzatato con la collaborazione dell'Airca, dell'Associazione Alassio a Colori, dell'Associazione Giovani Alassio sotto il patrocinio dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alassio

"L'allerta sarà conclusa, ma probabilmente non ancora le piogge - spiegano dal Comune - e le condizione meteo avverse potrebbero penalizzare l'evento con le nobili finalità che si prefigge. Così da un confronto con le varie anime dell'iniziativa abbiamo deciso di rinviare l'Apericena a domenica 27 ottobre, sempre alle 20, sempre al Victorian Pub".

ALBENGA: chiusura per scuole, impianti sportivi, palestre e cimiteri; a fronte del nuovo bollettino meteo emesso da Arpal il Comune di Albenga a partire dalle ore 23,00 di questa sera attiverà il Centro Operativo Comunale che sarà operativo fino al termine dell'allerta meteo arancione.

Il comitato di Protezione Civile ha visionato la situazioni dei bollettini meteo e le mappe idrogeologiche a fronte dei dati emersi il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha firmato ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado, le palestre, i cimiteri e gli impianti sportivi comunali valida dalla mezzanotte di oggi fino a fine allerta arancione.

Il sindaco e il delegato alla Protezione Civile, il consigliere Mirco Secco, raccomandano la massima prudenza. La situazione meteorologica è in rapido movimento, pertanto, si invita a continuare a rimanere informati sulle condizioni attraverso i canali ufficiali del Comune e attraverso il sito dell'Arpal.

ALBISOLA SUPERIORE: scuole chiuse;

ALBISSOLA MARINA : scuole chiuse;

ALTARE: scuole aperte;

ANDORA: scuole chiuse;

CALICE LIGURE: scuole chiuse;

CALIZZANO: scuole aperte;

CARCARE: scuole aperte;

CISANO SUL NEVA: scuole e impianti sportivi chiusi;

BERGEGGI : scuole chiuse;

BORGIO VEREZZI: chiusura scuole, impianti sportivi, grotte Valdemino;

CAIRO MONTENOTTE: scuole aperte;

CELLE LIGURE: scuole chiuse;

CENGIO : scuole aperte;

CERIALE: scuole chiuse;

COSSERIA: scuole aperte salvo criticità durante la notte. Aggiornamento per confermare l'apertura domani mattina intorno alle 6;

DEGO: scuole aperte (salvo aggravamenti dello status di allerta meteo);

FINALE LIGURE : scuole chiuse, verranno adottate inoltre le consuete misure di protezione civile quali la chiusura durante il periodo di allerta di strutture sportive ed i luoghi di aggregazione pubblica. Sospeso anche il mercato rionale di Finalmarina;

GIUSTENICE: scuole chiuse;

LAIGUEGLIA: scuole chiuse;

MILLESIMO: scuole aperte;

LOANO : scuole ed impianti sportivi chiusi;

NOLI: scuole chiuse;

PIETRA LIGURE: scuole chiuse;

SAVONA: il Comune annuncia la sospensione di ogni manifestazione straordinaria a carattere commerciale, sportiva odel tempo libero, svolgentesi in area pubblica, previste nel territorio comunale di Savona

• la sospensione dell'attività didattica di tutte le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche;

• la chiusura totale della sede universitaria, plessi scolastici ed enti di formazione di seguito individuati:

Via Crispi -Asilo Nido Aquilone e Scuola Materna “Rodari”

Corso Mazzini – asilo Nido e Scuola Materna “Piramidi”

Via Bove - Scuola Primaria Mignone e Scuola Secondaria di 1° “Rita Levi Montalcini”

Via Don Bosco - Istituto Superiore “Boselli - Alberti”

Via Santuario - Scuola Primaria “Noberasco” località Lavagnola;

Via Machiavelli - Scuole “Guidobono” e succursale “Rita Levi Montalcini”

Università di Genova - sezione distaccata Campus di Legino e ITS

Via Molinero - Ente di formazione FUTURA, Ente di Formazione EDILIZIA, Centro per l'Impiego di Savona;

Via F. Baracca - Isforcoop;

• la chiusura del Cimitero di Zinola, del Santuario e di San Bartolomeo del Bosco, fatta eccezione per l'eventuale accoglimento delle salme;

• l'interdizione delle strutture sportive pubbliche e private, quali: piscine, palestre e campi sportivi localizzati nel territorio comunale;

• l'attivazione delle squadre di protezione civile convenzionate con il Comune;

• l'attivazione del C.O.C. solo qualora si manifestassero delle situazioni di criticità in corso di evento;

• il divieto di utilizzo dei sottopassi pedonali;

• il divieto di sostare a piedi o con veicoli sui ponti di torrenti o rivi;

• il divieto di scendere nell'alveo dei torrenti o rii e la sospensione di qualsiasi attività negli stessi ancorché autorizzata;

• la parziale chiusura del posteggio di Piazza del Popolo come in premessa e la chiusura totale di quello ubicato in Via Piave;

• l'interdizione alla sosta da parte di veicoli o di persone sulla piazzetta di via Pizzuta sovrastante l'omonimo rio.

TOVO SAN GIACOMO: scuole chiue;

VADO : scuole chiuse;

VARAZZE : scuole chiuse;

VILLANOVA D'ALBENGA: scuole e tutti gli impianti pubblici chiusi

IN AGGIORNAMENTO