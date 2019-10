Varazze, sversamento di gasolio nel rio Garbini: intervento di Arpal, Capitaneria e Comune

Da questa mattina i tecnici del comune di Varazze, di Arpal e della Capitaneria di Porto sono al lavoro per uno sversamento di gasolio nel rio Garbini.

L'allarme è stato lanciato ieri sera, martedì 22 ottobre, e sono stati effettuati tutti gli interventi per capire da dove arrivasse lo sversamento. Al momento non sono state chiarite la cause.