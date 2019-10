Piaggio Aerospace: stipulati accordi con la difesa per nuovi ordini e ammodernamento di vecchi esemplari

Piaggio Aerospace rende nota l'acquisizione di due aeromobili a pilotaggio remoto P-1HH "Hammerhead" approvata dalla commissione difesa. Il costo complessivo dei due droni ammonta a 160 milioni.

Nel frattempo, sempre con la difesa, è stato incardinato il provvedimento di Acquisizione di nove esemplari di P-180 denominati “EVO Plus” in sostituzione di aerei ormai vetusti. Il costo dell'operazione è di 143,5 milioni di euro.

Infine, sempre con le forze armate, via all'ammodernamento di 19 aerei (11 per l'Aeronautica, 3 per l'Esercito, 2 alla Marina e 2 ai Carabinieri) per un costo di 18,3 milioni.