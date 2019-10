Entroterra: conclusa la tratta ligure di Va' Sensiero, la spedizione che porta un gruppo di ragazzi ad attraversare a piedi i sentieri di tutta Italia

Soddisfazione espressa dall'assessore regionale allo Sviluppo dell'entroterra, Stefano Mai: "Si tratta di un'iniziativa molto bella che ha valorizzato i nostri sentieri e soprattutto lo splendido percorso dell'Alta Via dei Monti Liguri: il sentiero che permette di attraversare interamente la regione da un confine all'altro. Sono convinto che i sentieri liguri, che recentemente hanno superato i 4mila chilometri, rappresentino una risorsa fondamentale, non solo per il turismo, ma per tutto l'entroterra. I sentieri, chi li mantiene e chi li percorre, ci permettono di valorizzarlo e soprattutto mantenere il nostro territorio. Un ringraziamento va ai ragazzi di Va' Sentiero".