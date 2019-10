Savona, il 31 ottobre festa di Halloween al centro polifunzionale "Le Officine"

Il centro polifunzionale "Le Officine" è lieta di invitarvi alla festa da “brivido” per celebrare la festa di Halloween. Lo spaventoso appuntamento è per giovedì 31 ottobre 2019 a partire dalle ore 15.30.

Un ricco pomeriggio con attività gratuite per tutte le famiglie dove i veri protagonisti saranno i più piccini: alle ore 15.30 Giochi spaventosi organizzati presso il Mc Donald’s; dalle ore 16.00 alle 18.00 Crea la tua maschera spaventosa per la sfilata da Bricocenter Savona; a partire dalle ore 17.30 vi aspettiamo presso i locali della ASD Semplicemente Danza per la Sfilata con premiazione delle maschere più spaventose!!!

“Dolcetto o scherzetto?!!” per tutto il centro commerciale con vasto assortimento di mostri, spaventosi zombies che si aggireranno per la piazza del Centro, accompagnati da simpatiche streghe. Quindi appuntamento per Giovedì 31 Ottobre 2019 a partire dalle ore 15.30 presso il Centro Polifunzionale Le Officine, Via Stalingrado 94, Savona.