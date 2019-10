Maltempo: l'assessore Berrino commenta il servizio di autobus sostitutivi per disservizi ferroviari

"Nessun disservizio sugli autobus sostitutivi in valle Stura, né nella difficile giornata di ieri, né oggi con la richiesta aumentata, perché molti naturalmente hanno preferito evitare di usare i mezzi privati. Per questo motivo i servizi sostitutivi oggi, rispetto a ieri, sono triplicati al mattino e dalle 14, per agevolare al massimo i pendolari, sono quadruplicati. Ieri abbiamo fatto una riunione con Trenitalia per assicurarci che i servizi sostitutivi fossero operativi e sufficienti: non abbiamo certo aspettato le sollecitazioni di Lunardon o di chiunque altro. Sarebbe meglio evitare polemiche inutili e gratuite in queste situazioni". Lo dichiara l'assessore ai trasporti Gianni Berrino.

"Il contratto di servizio stabilisce che in caso di interruzione della linea Trenitalia deve assicurare il trasporto dei passeggeri: oggi l'ho ribadito anche con una nota scritta a Trenitalia - aggiunge - Per quello che consta è così, il servizio sostitutivo sta funzionando secondo le attese. Sono stati messi a disposizione dei taxi che in alcuni casi sono intervenuti: nessuno è rimasto a terra. Il servizio sostitutivo garantisce un orario di partenza, ma i tempi di percorrenza sono naturalmente più lunghi di quelli del treno, a maggior ragione perché siamo in una situazione di emergenza".