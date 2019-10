Sblocco dei droni per Piaggio Aerospace e di due sommergibili per Fincantieri, Vazio (Pd): "Fatti importantissimi per l’industria ligure"

"Lo sblocco dei droni per Piaggio Aerospace e di due sommergibili per Fincantieri da parte della Commissione Difesa del Senato rappresentano fatti importantissimi per l’industria ligure". Lo ha dichiarato, attraverso una nota stampa, l'on. Franco Vazio del Partito Democratico.

"In particolare l’acquisizione di due aeromobili a pilotaggio remoto P1HH (160 milioni di euro) e l’iter sull’acquisizione di 9 velivoli P180 denominati e per l’ammodernamento di 19 aerei (di cui 11 per l’Aeronautica, 3 per l’Esercito, 2 per la Marina e 2 per i Carabinieri), per un valore complessivo di ben 143,5 milioni di euro, sono due commesse decisive per Piaggio, Laer H e per tutti i lavoratori di tali aziende che da tempo attendevano questa notizia" prosegue Vazio.

"È anche la dimostrazione dell’impegno di questo Governo e di questa maggioranza nel salvaguardare le eccellenze produttive del nostro territorio - ha infine concluso l'onorevole del Pd - Il partito Democratico si è prontamente attivato per accelerare su entrambe le commesse per le aziende liguri. Ora si possono intravedere positive ed importanti prospettive industriali e occupazionali attese con ansia da tanti lavoratori".