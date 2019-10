Autostrade per l’Italia: 105 interventi di manutenzione su opere d’arte della rete ligure

Sono 105 gli interventi che interesseranno ponti e viadotti della rete ligure, nell’ambito del programma nazionale di manutenzione delle opere d’arte di Autostrade per l’Italia. Il piano ha un valore complessivo di 360 milioni di euro - che si aggiungono al programma di manutenzione e investimenti in corso sull’intera rete – ed è caratterizzato da una notevole accelerazione dei tempi di intervento, che vengono dimezzati rispetto alle previsioni originarie.

Sulle tratte di competenza della Direzione di Tronco di Genova sono previsti 23 interventi di manutenzione ordinaria sulle opere d’arte da qui al primo trimestre del 2021 e 82 interventi di manutenzione puntuale come ripristini superficiali, ripristini di caditoie e pluviali, ripristini di canalette e impianti.



Il programma degli interventi di manutenzione puntuale verrà eseguito in due fasi, da squadre di tecnici specializzati che lavoreranno anche in contemporanea. La prima fase conta 28 lavorazioni tra l’ottobre 2019 e il marzo 2020, (due sulla A7, dodici sulla A10, sei sulla A12 e otto sulla A26) e altre 54 tra aprile 2020 e settembre 2020 (sette sulla A7, tredici sulla A10, nove sulla A12, venticinque sulla A26).



Alcuni interventi di manutenzione ordinaria tra quelli programmati da qui al primo trimestre del 2021 sono già in corso, come quelli sui viadotti Vegnina sulla A26, il viadotto Canale Carlo Alberto sulla A26, il Ponticello ad Archi al km 16 della A10, il Ponte S.S. del Monferrato sulla A26, il viadotto Rocce Nere sulla A26, il viadotto Bisagno sulla A12, il viadotto Cerusa sulla A10, il sottovia Schiantapetto sulla A10.



Nel novembre del 2019 partiranno i lavori sul viadotto Leira (A26 e A10), con termine previsto a settembre 2020. A gennaio 2020 partirà il cantiere sul viadotto Letimbro sulla A10, mentre ad aprile 2020 si apriranno i cantieri sui viadotti Gorsexio (A26), 8 Luci (A7), Zucca (A26) e sul Sottovia di interscambio Torino-Milano (D36).