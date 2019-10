Decreto "Salvamare", la Lega: "Finalmente anche in Italia recuperabili i legni spiaggiati"

Decreto "Salvamare": i deputati liguri della Lega Edoardo Rixi, Flavio Di Muro, Sara Foscolo e Lorenzo Viviani spiegano il loro intervento relativo a questa normativa sul recupero legnami: “L’approvazione dell’emendamento, proposto dalla Lega, al ddl Salvamare sul recupero dei legnami in spiaggia e nei torrenti, va incontro alle esigenze dei sindaci, che si trovano ad affrontare la pulizia del legno spiaggiato o trascinato dai fiumi sulle coste.

Come già succede in molti altri Paesi europei, finalmente anche in Italia i legnami, o biomasse vegetali, spiaggiati o trascinati dai fiumi, per cause naturali, non saranno più qualificati come rifiuti, ma, una volta vagliati e selezionati, recuperati e riutilizzati.

Un atto di buon senso che va incontro sia ai sindaci sia ai tanti volontari di associazioni impegnate nella pulizia stagionale delle nostre spiagge: si risolve un’annosa problematica molto sentita anche in Liguria, dove, soprattutto nella stagione invernale e primaverile, i Comuni fanno i conti con la pulizia degli arenili, spesso letteralmente invasi da materiale ligneo proveniente da mareggiate o da corsi d’acqua”.