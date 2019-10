Mallare, la giunta Astiggiano punta sull'illuminazione pubblica a Led

Interventi sull'illuminazione pubblica finalizzati al risparmio energetico. La giunta comunale di Mallare guidata dal sindaco Flavio Astiggiano ha approvato la delibera nei giorni scorsi.

Il progetto prevede: il relamping completo degli impianti di illuminazione degli edifici comunali (edifico comunale, scuole del Capoluogo, palazzetto dello sport), tramite la sostituzione dell’attuale illuminazione a neon e a fari alogeni, con nuova tecnologia Led che comporterà, oltre all’efficientamento dei corpi illuminati, un deciso risparmio energetico;

il restyling di 13 fari stradali a servizio dell'illuminazione pubblica attualmente con lampade a vapori di sodio, da sostituire con nuovi elementi Led, che comporterà un abbattimento dei costi attuali di consumo;

la valutazione dello stato attuale di tutti i punti luce dell’illuminazione pubblica, di proprietà di Enel Sole, compreso il rilievo geo-referenziato puntuale, e la valutazione di stima per un possibile futuro riscatto dall'attuale proprietario con revisione dei costi di gestione degli stessi;

l'installazione di due pali per illuminazione pubblica alimentati a pannelli fotovoltaici, da posizionare in zone del territorio abitate e non servite dalla linea elettrica per l’illuminazione pubblica.

I lavori saranno finanziati con il contributo (pari a 50 mila euro) ricevuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.