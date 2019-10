Stella, aperto il secondo bando a sostegno di enti e associazioni

Lunedì 21 ottobre, la Giunta Comunale di Stella ha approvato il Bando 2019 "per la concessione di contributi e/o vantaggi economici finalizzati ad acquisto di beni durevoli o interventi di manutenzione su strutture e impianti di proprietà o in gestione di istituzioni, associazioni ed enti privati con sede legale registrata ed operanti sul territorio comunale.”

Una misura importante, ideata lo scorso anno per sostenere quelle realtà che a Stella si occupano di promozione territoriale e culturale. Novità di quest'anno l'apertura del bando anche all'acquisto di beni durevoli, oltreché ai lavori di manutenzione sulle strutture di cui le associazioni sono titolari.

Il bando prevede il cofinanziamento fino all’80% da parte del Comune, con una soglia massima di 1000 Euro erogabile per ciascuna domanda. All’atto del deposito, la domanda dovrà essere corredata da una relazione tecnica che descriva dettagliatamente l’intervento, e come questo potrà contribuire a migliorare il perseguimento degli obiettivi del soggetto proponente.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata degli allegati richiesti e consegnata in busta chiusa all’ufficio protocollo del Comune di Stella, evidenziando in intestazione il riferimento “Bando per la concessione di contributi economici a enti e associazioni di Stella” e indicando il nominativo/ragione sociale dell’ente/associazione proponente. Le domande compilate in ogni sua parte dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 23 novembre 2019.

Si ricorda che le domande potranno già fin d’ora essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Stella. Se necessarie, eventuali delucidazioni potranno essere fornite nell’incontro con le associazioni che si terrà sabato 9 novembre alle ore 10:00. La documentazione relativa al bando è disponibile anche sul sito del Comune di Stella: www.comunestella.it