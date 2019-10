TPL Linea: modifiche "sperimentali" sulle tratte della Val Bormida

TPL informa la spettabile clientela che, a seguito di formali richieste pervenute da alcuni Comuni e da parte di alcuni Istituti scolastici, con decorrenza lunedì 28 ottobre 2019 verranno attuate – in via sperimentale – le modifiche di seguito riportate:

la corsa feriale in vigore dal lunedì al venerdì in partenza da Murialdo Valle per Millesimo delle ore 06.10, verrà anticipata alle ore 06.00;

la corsa feriale in vigore dal lunedì al venerdì in partenza da Calizzano per Murialdo Valle delle ore 06.30, verrà anticipata alle ore 06.20;

la corsa feriale in vigore dal lunedì al venerdì in partenza da Millesimo per Murialdo Valle, delle ore 06.35 verrà anticipata alle ore 06.20;

la corsa feriale in vigore dal lunedì al venerdì in partenza da Murialdo Valle, per Finale L. delle ore 06.50 verrà anticipata alle ore 06.40 con arrivo a Finale L. alle ore 07.55;

la corsa feriale in vigore dal lunedì al venerdì in partenza da Murialdo Valle, per Millesimo, delle ore 06.55 verrà anticipata alle ore 06.40 con arrivo a Millesimo alle ore 07.00 con coincidenza per Savona alle ore 07.05;