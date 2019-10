Frana in località Mezzano a Stella: la prossima settimana strada riaperta a senso unico

"Probabilmente per l'inizio della settimana prossima verrà istituito un senso unico alternato venendo liberata la corsia a valle".

Il sindaco di Stella Marina Lombardi dopo il sopralluogo con i tecnici in località Mezzano dove si è verificata una frana martedì scorso, ha rassicurato i cittadini annunciando una probabile apertura nei primi giorni della prossima settimana.

La prima cittadina, che ha dovuto riscontrare il passaggio di qualche "furbetto" che ha violato il divieto, ha verificato lo stato della situazione e cercato di trovare una soluzione da mettere in campo.

"Occorre intervenire sui due massi ancora sospesi in quota, per rimuovere non solo le rocce ma anche il pericolo" continua il sindaco.