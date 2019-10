Loano, spaccio di droga: in manette due marocchini

Ieri sera, a Loano, i poliziotti della Squadra Mobile in collaborazione con la Polizia Locale della cittadina rivierasca hanno tratto in arresto, nel corso di un servizio di prevenzione finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, un ventinovenne ed un trentatreenne entrambi di origine marocchina trovati in possesso di 15 dosi di cocaina.

I due cittadini stranieri sono stati, inoltre, denunciati all’autorità giudiziaria per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione.

Gli arrestati, dopo gli atti di rito, sono stati posti a disposizione della magistratura, mandati per la convalida dell'arresto dal pm Chiara Venturi al gip Francesco Meloni e verranno ascoltati nella giornata di domani