Maltempo, allerta arancione per temporali in tutta la Regione: le previsioni per le prossime ore

Da mezzanotte tutta la Liguria è in allerta arancione. Per la zona A questo livello di allerta permarrà fino alle 15 per poi passare in giallo; le zone B, C, D, E saranno in arancione fino alle 18 per poi raggiungere la fine della giornata in allerta gialla.

Nella notte, precipitazioni sparse (anche deboli) hanno interessato il savonese e localmente il genovese, con altri rovesci confinati in mare al largo della zona centrale e tra la Costa Azzurra e l’imperiese. Questi gli accumuli: 3.2 a Urbe Vara Superiore, sulle tre ore 6.8 millimetri a Colle di Nava e 6 millimetri a Calizzano. A Testico, si è verificato uno scroscio breve ma intenso da 27 mm/1h e 48.8 mm/6h.

Le precipitazioni in mare sono state accompagnate da un buon numero di fulminazioni, mentre decisamente più consistenti quelle legate ai rovesci in atto in territorio francese.

L'aggiornamento di Arpal alle ore 7: "Una cella temporalesca strutturata è partita dalla Corsica e sta per raggiungere l'estremo levante regionale, nella zona 5 terre e Spezia. Oltre alle forti precipitazioni, potrebbe essere accompagnata da intensi venti al suolo. Prestare la massima attenzione nella zona interessata".

"La notte è passata abbastanza tranquilla: il fronte è ormai sulla riviera di levante, e nel suo cammino da ponente verso levante ha riversato piogge diffuse, ma di intensità non molto forte, su tutto il territorio regionale, già duramente provato dal maltempo dei giorni scorsi. Non bisogna abbassare la guardia perché le condizioni atmosferiche sul Mar Ligure sono tali da poter generare nuovi temporali ancora per il resto della giornata" si legge sulla pagina Facebook della Regione Liguria.

Le previsioni per oggi e domani:

giovedì 24 ottobre: il passaggio di una potente perturbazione porta condizioni di severo maltempo. Segnaliamo fin dalle prime ore della notte temporali forti anche organizzati che interesseranno diffusamente la Liguria estendendosi da ABD alle zone di Levante (CE); possibili locali fenomeni forti anche nel pomeriggio in particolare su BCDE. Quantitativi cumulati di pioggia elevati su tutte le zone. Mare molto mosso o localmente agitato su A. Venti rafficati e forti 50-60km/h da Nord su AD, da Sud-Est su BE; di burrasca 60-70km/h da Sud-Est su C.

Venerdì 25 ottobre: precipitazioni residue di debole intensità in esaurimento nelle prime ore della notte. Venti da Nord localmente forti (50-60km/h) e rafficati su ABD".

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.