Savona, operato d'urgenza il 30enne ferito in corso Mazzini: non è in pericolo di vita

Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'incidente ma l'uomo non risulta essere in pericolo di vita.

Il 30enne extracomunitario, che pare, secondo le prime informazioni si sia autoprocurato la ferita all'addome, in corso Mazzini nei capannoni di Vico dell'Ammazzatoio, è stato operato questo pomeriggio d'urgenza e verrà ascoltato dalle forze dell'ordine appena starà meglio.

Immediato era stato l’intervento sul posto dell’automedica e di un'ambulanza della Croce Bianca di Savona, che aveva trasportato la persona ferita in codice rosso all’ospedale San Paolo.

Sul fatto indagano gli agenti della squadra mobile della polizia che hanno provveduto ad ascoltare due testimonianze e la polizia scientifica che ha effettuato i rilievi nel capannone abbandonato.