Truffa aggravata al Servizio Sanitario: "decapitata" la Sereni Orizzonti

Bufera sulla Sereni Orizzonti, la società di assistenza che gestisce strutture assistenziali di grande importanza, tra cui due residenze protette nella nostra provincia a Borghetto S. Spirito e Calice Ligure. Nella mattina di giovedì la Guardia di Finanza di Udine, ha avviato una serie di arresti, perquisizioni e sequestri nei confronti di responsabili e sedi del gruppo, nell'ambito di un'inchiesta in materia di controllo spesa socio-sanitaria. L'ipotesi di reato contestata è truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario. In particolare, sotto la lente degli inquirenti ci sono le attività di Sereni Orizzonti in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia.

A finire agli arresti anche il presidente, Massimo Blasoni, condotto in carcere a Udine, e altri tre dirigenti del gruppo; per altri quattro sono stati disposti gli arresti domiciliari; per uno è scattato l’obbligo di dimora.

Sulla situazione della residenza ligure di Borghetto S. Spirito però sono arrivate tramite la pagina Facebook del comune le rassicurazioni del sindaco Giancarlo Canepa: "In seguito alle preoccupanti notizie apprese dagli organi di stampa relative alla Sereni Orizzonti, mi sono immediatamente attivato, come già avvenuto nel recente passato per altre e non meno gravi problematiche, per avere notizie sia per ciò che riguarda il destino dei pazienti che per quello che riguarda la sorte dei dipendenti. Ho ricevuto garanzie sul fatto che verrà garantita, almeno in questa fase, la continuità.

Continuerò a mantenere alta l’attenzione su questa importante e delicata struttura presente sul nostro territorio e rinnovo la mia disponibilità nei confronti dei parenti dei ricoverati e dei dipendenti".

Interessato alla questione anche il primo cittadino di Calice Ligure, Alessandro Comi: "L'amministrazione comunale di Calice Ligure segue con estrema attenzione l'evoluzione dell'inchiesta che vede coinvolti diversi dirigenti della Sereni Orizzonti. Ci auguriamo, come ci è stato assicurato stamane, che ai lavoratori ed agli ospiti venga garantita una continuità di servizio ed assistenza pari a quella avuta finora grazie all'opera di molte persone che onestamente e con spirito di servizio lodevole hanno portato avanti un lavoro estremamente difficile sotto molti punti di vista.

Rivolgo un pensiero di vicinanza particolare alla direttrice della struttura del paese, Rita Molini, la cui sensibilità nei confronti dei suoi "nonni", come lei ama chiamarli, è apprezzata da molte persone".

Secondo l'accusa, la società ha percepito illecitamente contributi pubblici per oltre 10 milioni di euro, presentando alle Asl rendicontazioni non veritiere in ordine agli standard quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati nelle proprie strutture: in pratica, per massimizzare il profitto, sarebbe stato compresso al massimo il costo del personale di servizio impiegato ed erogate prestazioni diverse per quantità̀ e qualità̀ rispetto agli standard previsti nei contratti, determinando una minore assistenza ad anziani e minori, anche a rischio di pregiudicarne il benessere e la salute.