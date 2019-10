Area di crisi complessa Savonese, approvato in Senato OdG per rifinanziare il bando "Invitalia". Pasa (Cgil): "Decisione positiva"

"Positiva la decisione con l'approvazione dell'ordine del giorno. Risultato portato a casa grazie al lavoro comune del territorio, all'interesse del parlamentare Ripamonti unitamente alle Organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil di Savona e alle Associazioni datoriali savonesi". Così Andrea Pasa, segretario provinciale Cgil Savona, ha commentato l'approvazione dell'ordine del giorno, che impegna il Governo a destinare, nell'imminente legge di bilancio per il 2020, ulteriori risorse alla Liguria finalizzate al completamento dei progetti già avviati nell'ambito dell'area di crisi industriale complessa (L.181/89).

"Ci si dimentica sempre troppo in fretta che se oggi ci sono oltre 40 ml di euro di finanziamenti pubblici per parte dell'area Savonese - ha aggiunto Pasa - è solo perché i lavoratori e i sindacati savonesi nel corso del 2016 scioperarono e si mobilitarono con l'obbiettivo di avere il riconoscimento dello status di area di crisi industriale complessa. Nel frattempo stiamo attendendo che la Regione ci convochi per discutere di politiche attive e passive e per costruire la richiesta di incontro da inviare a MIT e Mise con l'obbiettivo di verificare lo stato di avanzamento dei bandi nazionali e delle infrastrutture inserite nell'accordo di programma del Savonese".