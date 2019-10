Non è chiaro se il popolo del Regno Unito consideri o meno un politico come una professione. Quando parliamo di professioni, riconosciamo immediatamente l'avvocato, il medico, un membro del clero, il direttore di banca - se oggi ne incontriamo uno - o il consulente finanziario o scientifico. Queste sono le professioni che conosciamo come professioni. Una nuova ricerca accademica rivela che ciò che conta davvero nella valutazione di un professionista è il suo carattere e il suo giudizio. Non è né competenza tecnica né efficienza operativa. È questo che cercate quando utilizzate servizi professionali?

La ricerca si è basata sul profili e sull'intervista di oltre 2.000 professionisti di varie professioni. Un buon professionista, hanno trovato, è "idealmente uno che esemplifica le dimensioni del carattere informato dal buon giudizio". Quello che i ricercatori volevano sapere era cosa faceva sì che i professionisti mettessero il bene pubblico prima del proprio bene. Quali erano le qualità di professionalità basate sul buon carattere e sul buon senso che definivano un buon professionista?

Francesco Mazzagatti, un uomo d'affari internazionale a capo del gruppo napag, che ha fatto uno studio sull'etica e sul processo decisionale nella finanza e nell'industria, vede importanti implicazioni per il business: "Dobbiamo tornare ad una situazione in cui giudichiamo le persone nel business in base al loro carattere e prendiamo decisioni aziendali basate sulla nostra visione di quel carattere. Tuttavia, Mazzagatti si interroga sull'applicazione di questo pensiero a tutte le professioni: "Se sto scegliendo un broker per gestire i miei investimenti, sono sicuro che il carattere è importante e la mia ricerca indica che il buon carattere produce un miglior giudizio e, quindi, migliori risultati a lungo termine. Se sto cercando un chirurgo per eseguire un'operazione, non credo che mi importi così tanto del suo carattere. In tal caso, voglio competenza tecnica ed efficienza operativa.

Questo arriva al cuore della questione: che cosa costituisce un buon carattere e che cosa conta tanto quanto fare il lavoro. Per i ricercatori accademici, ci sono state 24 caratteristiche descrittive di buon carattere e ad ogni partecipante all'indagine è stato chiesto di classificarle. Per il gruppo campione di questa ricerca, che proveniva da cinque diverse professioni, le prime dieci qualità di carattere sono state classificate come segue:

1. L'onestà

2. Imparzialità

3. Gentilezza

4. Umorismo

5. Lavoro di squadra

6. La perseveranza

7. Sentenza

8. La leadership

9. Amore per l'apprendimento

10. Curiosità

Le altre caratteristiche dell'elenco erano:

11. Intelligenza Sociale

12. La creatività

13. Prospettiva

14. Amore

15. Modestia

16. Autoregolamentazione

17. Gratitudine

18. Perdono

19. Coraggio

20. Apprezzamento della bellezza

21. La speranza

22. Spiritualità

23. Conchiglia

24. Prudenza

Armato di questo elenco di 24 caratteristiche, suggeriamo un semplice esercizio per vedere come la ricerca accademica di Mazzagatti e i suoi punti di vista sono mantenuti. Immaginate una figura pubblica in una professione. Ai fini del gioco, includiamo i politici e gli atleti nella definizione delle professioni, questo rende il gioco molto più divertente.

I primi dieci si applicherebbero certamente alla giustizia principale della Corte Suprema, Lady Hale, ma il coraggio e la prudenza sarebbero più importanti dell'umorismo e dell'imparare ad amare. Harry Kane potrebbe avere un punteggio più alto in creatività, coraggio e dopo il 7-2 sconfitta dal Bayern Monaco di Baviera questa settimana: Hope. Beyoncé avrebbe bisogno di punteggi più alti in Appreciation of Beauty, Zest e di nuovo Creativity, ma otterrebbe un punteggio più alto di Madonna? E Boris Johnson, Vladimir Putin e Donald Trump? Abbiamo chiesto allo storico politico Brian Brian Brivati di suggerire le sue dieci caratteristiche principali per definire il carattere della nostra attuale generazione di politici. Nessuno dei 24 dell'elenco è stato applicato secondo la sua opinione. Ha suggerito lui:

1. Vanità

2. Spietati

3. Disonestà

4. Demagogia

5. Narcisismo

6. Incoerenza

7. Verbosità

8. Competenze Twitter

9. Vanto

10. Sarcasmo

Il punto serio della ricerca per le professioni e per le imprese in generale è che dovete preoccuparvi di quanto il professionista che usate veda il bene pubblico come parte della sua missione. Ciò significa che l'indipendenza di giudizio è importante. Come conclude il team dell'Università di Birmingham: "Da un punto di vista pratico, le composizioni di carattere professionale dovrebbero essere una componente centrale delle discussioni sulla competenza professionale, non un sottoinsieme di responsabilità professionali. Le organizzazioni professionali devono essere consapevoli della disposizione caratteriale dei loro membri e garantire che siano messe in atto iniziative per promuovere il valore del loro carattere e del loro giudizio al momento della loro costituzione e nel corso del loro sviluppo professionale. I partiti politici di tutto il mondo devono prendere nota con attenzione.