Azienda Speciale della Camera di Commercio e Oleoteca Ligure in vetrina a Milano per Golosaria 2019

La rassegna ospita oltre duecento produttori, un centinaio di cantine e un’ottantina di eventi enogastronomici. Filo conduttore della manifestazione giunta alla sua quattordicesima edizione “Il cibo che ci cambia” a sottolineare l’importanza di una alimentazione sana e di qualità preorogativa delle eccellenza del Made in Italy.

Anche quest’anno l’Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria” e l’Oleoteca Regionale della Liguria saranno presenti alla prestigiosa vetrina di Golosaria 2019 in programma a Milano dal 26 al 28 ottobre.

Lo stand della Camera di Commercio Riviere di Liguria ospiterà la Fattoria didattica Il Bey di Imperia e Olio Sommariva di Albenga. Golosaria Milano sarà anche l’occasione per promuovere Olioliva 2019 rassegna dedicata all’olio appena franto e ai prodotti i della Liguria in una tre giorni ricca di eventi, animazione, degustazioni mostre e visite guidate in programma a Imperia dall’8 al 10 novembre.

"La rassegna di Milano - osserva il presidente dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi – rappresenta un’ottima opportunità per presentare prodotti tipici di qualità e ampliare gli orizzonti commerciali delle imprese dell’Oleoteca e dell’intera catena olivicola".