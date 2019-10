Giunge alla sua 41esima edizione la Rassegna Corale di Savona

Sabato 26 ottobre 2019 alle 20,45 nella Chiesa di San Domenico in Via Mistrangelo a Savona, la Corale Alpina Savonese organizza la 41ª Rassegna Corale.

L'iniziativa è ad ingresso libero e gode del patrocinio del Comune di Savona, della Provincia di Savona, della Regione Liguria, della Diocesi di Savona-Noli e dell'Azienda Sanitaria Locale nr. 2 Savonese.

Spiegano gli organizzatori: "La serata è dedicata, come spesso accade nella nostra attività, ad un tema a sfondo sociale; in questo caso verrà promossa l'importante opera svolta dall'Associazione Amici del Centro Oncologico "Pietro Bianucci". Il concerto è organizzato nell'ambito delle iniziative per il settantesimo di fondazione della Corale Alpina Savonese. Un'occasione così importante richiedeva un "qualcosa in più": parteciperà infatti alla serata il Coro "Croz Corona" di Campodenno (TN), formazione corale di assoluto valore in ambito nazionale e non solo.

La partecipazione del Coro Croz Corona è un modo importante per condividere con la cittadinanza una serata canora di assoluto livello; tutto questo ci onora ed è stato possibile grazie ad un forte impegno della Corale Alpina Savonese ed anche all'importantissimo intervento della Fondazione "De Mari" e della Regione Liguria, oltre alla collaborazione con i Lions Club Priamar ed al contributo di altre realtà della provincia che hanno sostenuto la Corale in questo progetto".