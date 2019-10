Lunardon, Righello e Barbagallo: "Psr: il tempo sta scadendo, Liguria maglia nera"

"Programma di sviluppo rurale (Psr), la Liguria continua essere maglia nera in Italia". Lo affermano i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon, Mauro Righello e Giovanni Barbagallo.

"La nostra regione è agli ultimi posti per capacità di spesa dei fondi europei dedicati all’agricoltura: soldi che la Giunta Toti - e in particolare l’assessore Mai - non riesce a spendere, nonostante l’elevato numero di domande. Il rischio, neppure troppo velato, è perdere completamente questi preziosi finanziamenti. La colpa è della totale incapacità di questa amministrazione regionale, che in questi quattro anni ha perso molto tempo. Non era mai successo, in passato, che si arrivasse a questi punti. E più si avvicina la scadenza di fine anno, più la Liguria, ma soprattutto il suo comparto agricolo che su quei fondi conta molto, rischia di trovarsi con un pugno di mosche".

"In questi anni - proseguono gli esponenti dem - alle prime avvisaglie che qualcosa non stava andando per il verso giusto abbiamo incalzato l’assessore Mai. Ma la sola cosa che questa Giunta è riuscita a fare per risolvere i problemi con Agea - l’Agenzia nazionale che coordina questi pagamenti – è stato chiedere di usare il software dell’unica regione italiana che sul Psr fa peggio di noi: le Marche, trascurando il fatto che esista un’azienda in house come Liguria Digitale, che la Giunta Toti preferisce usare per la propria propaganda politica e per pagare i tappeti rossi".

"Adesso il tempo delle scuse è finito, perché i rischi che stiamo correndo sono altissimi. Mai cambi passo: è inutile convocare tavoli verdi se non si risolvono problemi fondamentali come l’erogazione dei fondi del Psr" concludono Lunardon, Righello e Barbagallo.