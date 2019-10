Savona ospita il congresso regionale del PSI Liguria

si terrà nella Sala Rossa del Comune di Savona, sabato 26 ottobre alle ore 9,30, il Congresso Regionale del PSI Liguria, con la partecipazione straordinaria del Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio, che porterà il saluto di tutto il Partito ai Compagni e alla città di Savona.

E’ un occasione importante per tutta la Politica Regionale e per il territorio, quindi i Socialisti Liguri e le Federazione Provinciali del PSI, invitano tutti coloro che vogliano partecipare ad un momento di incontro con i Socialisti, per dibattere e confrontarsi sui temi importanti della Liguria e delle sue quattro Province, in un momento politico dove la presenza attiva di un Partito progressista di ispirazione socialista, è sinonimo di garanzia per le istituzione democratiche del nostro Paese, e per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e lavorativo, oltre che strenuo difensore delle categorie più deboli, dei lavoratori, dei pensionati e degli studenti.

In occasione del Congresso Regionale del PSI, verrà anche eseguita una raccolta volontaria di fondi in collaborazione con il Comune di Savona, l’Associazione Sandro Pertini di Stella, per la realizzazione di una statua raffigurante il Presidente Sandro Pertini da collocarsi presso il nuovo Largo Pertini che verrà realizzato nella parte terminale di Corso Italia di fronte al Palazzo ristrutturato dell’ex Ospedale San Paolo.