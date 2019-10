Savona, riaperto il bando per il reinserimento nel mondo del lavoro degli Over 40

"Riaperto il bando finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disoccupate - il cd Piano Over 40 - in carico ai Centri per l'Impiego che abbiano sottoscritto un Patto di servizio personalizzato ai sensi del D.Lgs. 150/15 o un Patto per il Lavoro ai sensi della L. 26/2019". A darne notizia è l'Assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato.

"L'intento - Specifica l'assessore Zunato - è di promuovere un'occupazione di qualità e più continuativa, incentivando le imprese ad assumere lavoratori, mediante contratto subordinato a tempo indeterminato o determinato almeno semestrale (anche a scopo di somministrazione), graduando l'importo del beneficio riconoscibile e in base al tipo ed alla durata del contratto. Trattandosi di soggetti sopra i 40 anni, parliamo di persone che sovente hanno maturato sia competenze specifiche, sia competenze trasversali che possono rappresentare un plus valore per l'azienda".