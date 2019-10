Domenica 27 ottobre porte aperte al canile di Albenga

A cura dei volontari della Protezione Animali di Albenga si svolgerà domenica 27 l’evento “Porte aperte al canile”, un'occasione per conoscere gli ospiti della struttura di Enesi, di cui gli animalisti dell’associazione prendono amorevolmente cura.

Il canile resterà aperto dalle ore 15 fino a tardo pomeriggio, incontrando tanti cani, tra cui si potrà trovare un amico da portare a casa.

Una giornata di festa in cui saranno premiate, a partire dalle 15, le migliori adozioni del 2019, in ricordo di Cristiano Campana, amico e collega che per anni ha lavorato con grande sensibilità presso la struttura comunale, sarà anche un'occasione per presentare il calendario 2020 e seguirà un piccolo rinfresco/merenda per ringraziamento della visita.

