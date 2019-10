Savona. "Pista ciclabile tra via Stalingrado e via Cilea e rotatoria: meglio tardi che mai"

Vedo che l'assessore, o chi per lui, si è reso conto dell'inconsistenza della pista ciclopedonale nei pressi dell'incrocio tra via Cilea e via Stalingrado.

Le mie proposte le feci a febbraio 2018, tra cui una rotatoria proprio all'incrocio tra via Cilea e via Stalingrado. Fatti i lavori, basta andare a vedere per rendersi conto, si sono finalmente resi conto che il progetto doveva essere cambiato.

La pista ciclabile resterà lì, dove è, a parte un piccolo prolungamento, e con tutti gli attraversamenti tali e quali. Ma almeno la rotatoria verrà realizzata, almeno si spera, visto che Santi ha allegato una bozza su cui stanno lavorando.

Complimenti! Meglio tardi che mai per la rotatoria, e pazienza per la pista ciclabile!