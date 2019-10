Alassio, lavori in corso: via al primo lotto di Passeggiata Ciccione

"Con l'autunno, appena il tempo di affidare i lavori - spiega Franca Giannotta, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, a ribadire come le dichiarazioni fatte in primavera corrispondano ad un preciso iter procedurale e operativo - stanno partendo tutti i cantieri annunciati nei mesi scorsi".

Dopo il cantiere di Passeggiata Baracca, dopo quello quasi concluso per il rifacimento dei marciapiedi con l'abbattimento delle barriere architettoniche, ieri mattina sono iniziati anche i lavori del primo lotto di passeggiata Ciccione, nel tratto fronteggiante il Grand Hotel Mediterranee.

"Anche in questo caso - aggiunge l'assessore - si tratta di un cantiere importante, assegnato alla ditta Bogliolo per un importo di 531mila Euro. A breve, inoltre partirà anche il lotto prospicente il Corner Beach".

"Lo scorso anno - conclude Giannotta - abbiamo presentato ai media e all'intera amministrazione, maggioranza e opposizione - un documento contenente 14 progetti per mutare il volto della città di Alassio. Ad oggi, solo un anno dopo, più della metà delle opere contenute in quel documento sono in fase di realizzazione, realizzate o progettate. In questo senso l'amministrazione Melgrati Ter continua a distinguersi confermando lo spirito con cui si è presentata al voto della città: 'fatti non parole' ".