L'Autogrill più bello d'Italia vince il primo round giudiziario: evitato per ora lo sfratto

L'Autobar Marenco di Vispa è salvo. Almeno per ora. Vincendo il primo round giudiziario (articolo 700), i gestori dell'Autogrill più bello d'Italia hanno evitato lo sfratto immediato.

Il Tribunale di Savona infatti, ha respinto il ricorso d'urgenza presentato da Tamoil Italia. Un sospiro di sollievo momentaneo che però non significa la fine della battaglia. Come oramai noto, dopo 60 anni di gestione, la famiglia Marenco non ha potuto partecipare alla gara per ottenere l’area, conosciuta per le sue golosità legate al territorio.

L'autogrill posizionato sulla A6 Torino-Savona rischia di sparire per la riapertura delle gare per l'acquisizione dei permessi, secondo il principio di "una gestione unitaria dell'aria oil e non oil" e dell'accorpamento, a fini di maggiore sostenibilità economica, "di più aree non adiacenti in un'unica gara".

Un grido di aiuto che non è passato inosservato. Nei mesi passati infatti, il Comune di Carcare, la Regione e la comunità locale sono scesi in campo per difendere una vera e propria eccellenza del territorio valbormidese.