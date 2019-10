Complanare di Savona: chiuso per una notte l'allacciamento con l'autostrada A6

Sulla Complanare di Savona R24, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 ottobre, sarà chiuso l'allacciamento con la A6 Torino-Savona, per chi proviene da Ventimiglia/Savona ed è diretto verso Torino.

Nello stesso orario, sarà inoltre chiusa l'entrata della stazione di Savona, verso Genova e Torino.

Pertanto, chi proviene dalla Ventimiglia/Savona ed è diretto verso la A6 Torino-Savona, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione autostradale di Savona, percorrere la SS29 ed entrare sulla A6 Torino-Savona, alla stazione di Altare, per proseguire in direzione di Torino.

Un altro percorso disponibile è quello dell'uscita di Albisola per rientrare dalla stessa stazione, seguendo la direzione Ventimiglia-Torino.

In alternativa alla chiusura dell'entrata della stazione di Savona, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: verso Genova: Albisola; verso Torino: Altare, sulla A6 oppure Albisola per poi seguire la direzione Ventimiglia/Torino.