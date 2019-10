Domenica 27 torna la RunRivieraRun: tutto quello che c'è da sapere sul traffico da Finale a Loano

Nel comune di Finale Ligure istituito il divieto di sosta dalle 6.00 in via Drione, Corso Europa, in alcuni tratti di via Brunenghi ed in via Porta Testa. Divieto di circolazione per il tempo necessario al passaggio dei podisti in via Santuario, via Drione, Lungomare Migliorini, via Bolla, via Ghiglieri, via Brunenghi, piazza S. Biagio, piazza Garibaldi, via Nicotera, piazza Porta Testa, via Porta Testa e via Caprazoppa fino all'inserzione con l'Aurelia. Dalle 9.30 inoltre, è interdetta la circolazione a tutte le categorie di veicoli all'interno della ZTL di Finalborgo.