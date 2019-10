Il medioevo a Zuccarello: al via un ciclo di incontri formativi dedicati allo storytelling

Raccontare luoghi, esperienze, saperi e sapori con la tecnica dello storytelling è l’obiettivo dell’unità formativa, promossa dal Centro Studi dell’Alberghiero di Alassio per preparare i futuri chef, maître e receptionist nell’arte della narrazione: lo strumento di comunicazione ed informazione ritenuto oggi indispensabile per un’efficace promozione turistica delle eccellenze dei territori.

In cattedra Marco Vignola, specializzato in archeologia medievale, supportato dai docenti di lettere Monica Barbera, Valeria Bastiani, Maria Grazia Giannantonio, Marisa Guerra e Ivana Parodi, per una lezione propedeutica a preparare i migliori studenti al ruolo di ciceroni per la festa della zucca del prossimo 3 novembre.

Il focus, incentrato sulle rilevanze storico-architettoniche del “Borgo più bello d’Italia”, ha offerto agli alunni delle classi terze del corso enogastronomico, dell’accoglienza turistica e del commerciale uno schema concettuale per inquadrare correttamente la nascita del borgo e del castello nell'alveo più ampio della storia medievale, scendendo nel dettaglio di alcune delle date e dei personaggi più rilevanti per la sua storia.

Un percorso formativo che ha visto docenti ed esperto stimolare la riflessione dei discenti attraverso documenti storici, video e immagini utilizzando anche la tecnica della drammatizzazione con costumi d’epoca.

L’unità didattica sullo storytelling del territorio ha visto la collaborazione della Pro Loco di Zuccarello e del suo Gruppo Storico ed ha coinvolto i docenti Antonella Annitto, Monica Barbera, Valeria Bastiani, Marisa Guerra, Nello Simoncini e Franco Laureri.