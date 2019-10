Il nuovo Store Lab Noberasco a Milano: il benessere che strizza l’occhio al mondo gourmet e all’innovazione green

Stile metropolitano con una significativa attitudine green. Si è aperto al pubblico in Via De Cristoforis 2 a Milano il nuovo concept store Noberasco; subito dietro a Gae Aulenti e Corso Como, un’area business e l'altra glamour, contesti che il nuovo negozio si ripromette di soddisfare con l'unicità e flessibilità della sua proposta.

Uno spazio eclettico, moderno e colorato, che riunisce in sé le due anime di una Marca: da un lato l’Azienda presente nelle principali catene della grande distribuzione, nota ai Consumatori per la sua storica gamma BIO e per la continua innovazione di prodotto, all’insegna del benessere; dall’altro il Marchio Noberasco 1908, i negozi monomarca (ben 5 in Italia, tra cui la nota boutique milanese di via Spadari), apprezzati per la cura e la qualità di ogni dettaglio, dalla selezione delle materie prime, alla raffinatezza delle confezioni, al rapporto e al dialogo con il Cliente.

La frutta secca e disidratata sempre al centro della scena, sia nello sfuso gourmet del Marchio Noberasco1908 che nel confezionato funzionale dell’Azienda, ma in De Cristoforis si aggiunge una novità interessante: personalizzare il proprio misto e la propria barretta, scegliendo gli ingredienti o decidendo la porzione.

Il nuovo concept store vuole essere un “laboratorio”, non solo di gusti, ma anche di proposte di servizio, con cui assecondare le esigenze di un Consumatore consapevole, attento e curioso, attratto dalle novità.

Sono quindi presenti tutte le ultime novità Noberasco lanciate sul mercato, come Crokkamela di filiera e le Caldarroste Express. Inoltre, il nuovo negozio presenta al pubblico la nuova veste, in carta riciclabile, degli storici Misti BIO, un impegno importante verso una maggiore sostenibilità ambientale, che Noberasco è orgogliosa di portare avanti.

L’offerta si completa con le quattro varianti della conosciuta e apprezzata barretta Noberasco, in versione “al taglio”, per dosare al meglio la propria ricarica di benessere e con una proposta di 20 ingredienti da combinare per creare il proprio misto di frutta secca e/o disidratata, per arricchire la colazione o il pasto, per l’allenamento in palestra, il dopo cena o per tante altre occasioni da scoprire insieme ai Clienti.

L’offerta vuole soddisfare i gusti di tutti: chi vive in ufficio ed è alla ricerca dello spezza fame leggero ma appagante, gli sportivi, le mamme attente alla merenda dei figli, ma anche dei giovani che non rinunciano all’aperitivo però vogliono accompagnarlo con sfiziosità healthy.

Così commenta Gabriele Noberasco, Presidente e ideatore del progetto retail Noberasco 1908 “La scommessa e la disruption -al tempo stesso- di questo punto vendita trova spazio nelle contaminazioni di target di consumo differenti che intercetteremo e che Noberasco potrà trasformare in sperimentazione di prodotto, per anticipare i trend. Vogliamo offrire il maggior numero possibile di combinazioni di gusto fra gourmet e healthy food. Che cosa ha in più questo concetto di laboratorio di idee food? E’ urban, glamour, alla portata di tutti.”

Prosegue Mattia Noberasco, AD Noberasco spa, “Estro, qualità e capacità di reinterpretare i bisogni dei Consumatori: questi i fondamentali del nuovo punto vendita. Per noi è importante sviluppare intorno ad un format commerciale anche aspetti etici e di responsabilità sociale. La scelta dello sfuso e di packaging compostabili nei nostri negozi ne sono esempio. Oltre alle confezioni in carta, per conservare i nostri misti abbiamo pensato a barattoli di vetro, riutilizzabili e riportabili in negozio per “ricaricarli” di nuovo prodotto. La nostra intenzione è sensibilizzare i nostri Consumatori verso stili di vita sempre più sostenibili.”

Non resta quindi che andare a scoprire di persona il nuovo concept store, per una vivace esperienza di gusto e di servizio. Il negozio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 19.30, sabato dalle 11 alle 19.