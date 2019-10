Nuova piazza della Vittoria a Cairo, chiuso il bando per la progettazione: 8 offerte in gara

Chiuso il bando per la riqualificazione di piazza della Vittoria di Cairo Montenotte. Come noto, la gara affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, prevedeva l'affidamento del servizio di incarico professionale per la stesura della progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo relativo.

Alla data di chiusura fissata per lo scorso 17 ottobre, sono pervenute otto offerte. Secondo quanto riferito, le buste sarebbero già state aperte dalla provincia ed entro la metà novembre, si dovrebbe chiudere l'iter.

La spesa complessiva per il restyling è stata quantificata in 1.800.000 euro. Finanziata per l'80% dalla Regione mediante un finanziamento pari a 1.440.000 euro (a valere sul Fondo Strategico Regionale) e al 20% (360 mila euro) con fondi comunali.

L'intervento di riqualificazione che coinvolgerà anche piazza Abba, vuole recuperare il ruolo aggregativo e della qualità urbana. Il tutto mediante la ridefinizione degli spazi pubblici. Valorizzando la vita pubblica quotidiana e al contempo, realizzando un opportuno grado di rappresentatività civile esterno al nuovo palazzo comunale in previsione del trasferimento a Palazzo di Città.