Savona, il Baule della Fantasia continua la sua attività: convenzione tra il comune e il Consorzio Sociale Savonese

Era a rischio chiusura una delle eccellenze savonesi, punto di riferimento per bambini e genitori, ma grazie ad una convenzione con il comune di Savona e il Consorzio Sociale Savonese lo spettro si è allontanato.



Il Baule della Fantasia, presente nel Centro Infanzia di via Brilla nel quartiere di Zinola, servizio alternativo al nido d'infanzia, continuerà la sua attività grazie all'accordo stipulato, che vede il Consorzio prestare le educatrici all'attività tanto amata da grandi e piccini.



Il Consorzio, che ha in gestione gli asili nido Le Piramidi e L'Aquilone, va a risolvere così un problema che stava costringendo il comune a chiuderlo, con lo spostamento infatti delle educatrici negli asili Il Baule sarebbe rimasto senza guide per continuare le attività. Il grido d'allarme delle mamme si è fatto sentire e il comune ha cercato di trovare una soluzione.



Verranno inoltre ampliati i contenuti dei servizi e gli orari di apertura con l'aggiunta del sabato mattina. Il comune avrà a suo carico solo le spese per le utenze.