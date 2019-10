VisitAlassio: emozionante il nuovo video promozionale della Città del Muretto

Emozionante. Non ci sono parole diverse per definire il video presentato stamani in Sala Consiglio alle Associazioni di Categoria alassine.

"L'idea - spiega Angelo Galtieri, Assessore al Turismo del Comune di Alassio - era nata dal Tavolo del Turismo lo scorso anno e ha avuto bisogno di un anno per la raccolta di tutte le immagini utili e rappresentative delle numerose anime della nostra splendida città".

Vi sono infatti i grandi eventi, gli scorci più significativi, e le infinite opportunità tra terra, cielo e mare che la città di Alassio offre al visitatore durante tutto l'anno, in qualsiasi stagione.





"Dura cinque minuti - aggiunge Galtieri - ed effettivamente per il target social è davvero lungo, ma chi l'ha visto, credetemi, non si è accorto che durasse tanto. Ma i tempi della rete non sono sempre solo quelli emozionali. Abbiamo chiesto ad Aldo e Silvio Gandolfo di realizzare delle versioni più corte, stagionali in modo da rendere il tutto più fruibile, rimandando alla versione integrali, quanti avessero piacere di dedicare qualche istante in più alle belle immagini della nostra città ".

Plausi anche sotto il profilo tecnico: montaggio veloce, ricco, dinamico. Giusti i tempi, luminosi i colori e naturali i passaggi di immagine come quello del ragazzo che si tuffa dal molo: nell'impatto con l'acqua proietta lo spettatore nel mondo sommerso.

"Pochi giorni - conclude Galtieri - e il video sarà diffuso sui canali promozionali. Per ora solo una piccola indiscrezione: il video si conclude con l'immagine di una splendida ragazza che alle luci dell'alba corre sul Molo di Alassio. E' Luminosa Bogliolo che nei suoi numerosi impegni internazionali ha trovato il tempo di registrare queste immagini: un gesto di grande amore per la sua città. Alassio e noi tutti la ringraziamo per queste immagini e per come, grazie al suo impegno e successi, Luminosa stia portando in alto il nome della nostra città".