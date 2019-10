Perde il controllo dell'auto e finisce in una scarpata tra Ferrania e Montenotte

Incidente stradale questa mattina in Val Bormida. Intorno alle ore 10.30 all'altezza del bivio tra Ferrania e Montenotte, un'autovettura è scivolata, per cause ancora da chiarire, in una scarpata.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, i militi dell'emergenza sanitaria e la polizia locale per i rilievi del caso.

Per il conducente, un ragazzo di circa vent'anni, non sono stati riscontrati fortunatamente traumi di alcun tipo, solo alcune lievi ferite dovute all'impatto del mezzo con il terreno che hanno portato al trasporto in codice giallo presso il San Paolo di Savona.