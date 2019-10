Savona, omicidio al karaoke: per il killer Massari il processo a gennaio

Rischia l’ergastolo Domenico “Mimmo” Massari, il killer del karaoke, che uccise l’ex moglie Deborah Ballesio lo scorso 13 luglio sparandole in via Nizza ai Bagni Aquario di Savona.

Il prossimo 9 gennaio inizierà il processo in Corte d’assise in Tribunale a Savona e l’accusa per lui è di omicidio volontario premeditato.