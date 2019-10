Savona piange la scomparsa del professor Sarà, il neurologo amico di Beppe Grillo

"Dimmi che è uno scherzo, Marco". Con queste parole il comico genovese e leader del M5S Beppe Grillo ha annunciato sul suo profilo Facebook la scomparsa dell'amico Marco Sarà, uno dei più noti e stimati neurologi d'Italia, nato a Milano ma savonese d'adozione.

Sarà si è spento nella giornata di ieri all'età di 56 anni a causa di un infarto che lo ha stroncato, lasciando non solo in Grillo ma in tutti i suoi amici nella città della Torretta un profondo senso di tristezza.

Lo stesso comico genovese lo ha definito un uomo di quelli che "segnano la nostra vita. Con la tua intelligenza cosmica hai illuminato la mia esistenza e quella di chi ha avuto la fortuna di conoscerti. Mi dicevi spesso "non so se mi spiego". Stavolta non ti sei spiegato per niente".

Laureatosi in medicina, nel corso degli anni Sarà era diventato un punto di riferimento nella neurologia italiana, lavorando al San Martino di Genova, al Sant'Anna di Crotone, al San Giovanni Battista di Roma, al Di Summa di Brindisi ed al San Raffaele di Cassino.

Nonostante il lavoro lo abbia portato spesso lontano dalla città dove era cresciuto, Sarà ha sempre mantenuto a Savona grandi legami di amicizia: lo dimostrano i tanti messaggi di cordoglio giunti tramite i social network.