Papillover per chi vuole papillon artigianali, personalizzabili e made in Italy

La competitività è all’ordine del giorno in tantissimi mercati, fatte poche eccezioni. Un approccio vincente in ambito commerciale è puntare sul design e la specializzazione, non tutti però hanno le risorse tecniche e le competenze per compiere una scelta tanto ambiziosa. Papillover è una di quelle aziende che hanno creduto nella produzione artigianale completamente made in Italy, con creazioni pensate, disegnate e prodotte nel proprio laboratorio sartoriale.

Si tratta di un’azienda partenopea che nei propri laboratori produce, seguendo un approccio stilistico unico ed artigianale, papillon e accessori moda. Le creazioni sono 100% made in Italy e personalizzabili in qualunque dettaglio, frutto di un’opera che riprende le sapienti tecniche di sartoria napoletana.

Manuela e Sara, le due creatrici della produzione di Papillover, lavorano nella convinzione che solo grazie all’artigianalità e all’attenzione al dettaglio sia possibile conseguire un articolo dall’elevato portato qualitativo. Una strada del resto tracciata dalla scuola della migliore sartoria italiana.

Questo approccio ha condotto alla collaborazione con Berto Industria Tessile, storica industria tessile italiana specializzata nel denim, da cui è nata la collezione di papillon da uomo BERTO4PAPILLOVER.

L’offerta di Papillover è composta da papillon uomo , bambino e donna, ma anche mini-papillon spille da giacca, cravatte, pochette da taschino, gemelli, poncho e turbanti. Contattando Papillover il cliente può richiedere la realizzazione del proprio papillon o accessorio interamente personalizzato.

I papillon vengono realizzati ricorrendo a materiali selezionati in jeans, cotone, seta, maglia. Oltre alla loro personalizzazione (come ad esempio papillon rosso ), sono contraddistinti dal confezionamento in deliziose scatole regalo e chiusi con un sigillo di qualità e garanzia.

Le creazioni dell’azienda partenopea sono presenti nelle boutique ed atelier di moda più conosciute in Italia, in Rinascente (Roma) e Coin delle principali città italiane. Ma l’acquisto può verificarsi anche nello spazio di pochi istanti e senza raggiungere store fisici. Utilizzando il sito ufficiale dell’azienda, papillover.com, è possibile comperare i diversi articoli che compongono l’offerta sfruttando procedure semplici e sicure.

Scorrendo tra le diverse sezioni, è facile esaminare ogni singolo articolo e una volta individuato quello di proprio interesse, basta inserirlo nel carrello e procedere con l’acquisto. Il pagamento è sicuro, avviene mediante PayPal o bonifico bancario, mentre la spedizione è gratuita per ordini di oltre 20 euro e la consegna avviene in 48 ore.

Chiunque può quindi provare il piacere di indossare un prodotto unico e sartoriale, che farà sentire chi lo indossa sicuro del suo stile originale, in Papillover.