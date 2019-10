La "Camminata tra gli Olivi" arricchisce la domenica di eventi a Pieve di Teco

Una domenica, 27 ottobre, ricca di eventi a Pieve di Teco. Quello principale sarà la suggestiva ‘Camminata tra gli Olivi’ organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, patrocinata dal Comune di Pieve di Teco, dalla Regione Liguria, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio del mare e con la preziosa collaborazione delle aziende e dei produttori locali.

Una giornata dedicata alla scoperta dell’ambiente naturale della valle Arroscia, terra ricca di tradizioni, sapori e saperi sparsi tra le campagne.

La giornata inizierà alle ore 9.30 con il ritrovo in piazza Brunengo, da lì si partirà per la camminata che avrà una durata di circa 3 ore e 30 minuti con percorrenza di 7 km e con un’apposita guida turistica che illustrerà le bellezze pievesi.

La Camminata tra gli Olivi non sarà però l’unico appuntamento importante del fine settimana. Sempre domenica torna, sotto i portici, il tipico Mercatino dell’Antiquariato con il suo appuntamento mensile. Lo stesso giorno sarà infine presente in piazza Cavour l’automedica Fidas per la donazione del sangue dalle ore 8 alle ore 11.30.