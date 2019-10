Prende vita a Savona a Palazzo Gavotti la mostra "Capolavori d'Impresa": al centro le imprese del territorio savonese (FOTO e VIDEO)

La mostra "Capolavori d'impresa" nelle sale mostre temporanee al primo piano è stata inaugurata questo pomeriggio nell'atrio di Palazzo Gavotti alla presenza di un folto pubblico.

La mostra, curata da Monica Brandi e promossa dall'Associazione Visioni in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Punto a Capo, il Museo della Ceramica di Savona e i Musei Civici di Savona vede al centro le imprese di eccellenza del territorio savonese con il loro plusvalore di storia, esperienza, qualità e innovazione.

Non si possono considerare dipinti, nè sculture o architetture: ma sono oggetti, prodotti o minuscoli dettagli che hanno fatto la storia ed il successo di tante aziende della provincia di Savona. Per la prima volta una mostra metterà in cornice prodotti, ingranaggi, brevetti come autentici capolavori del nostro tempo

L'iniziativa ha ricevuto il contributo di Fondazione De Mari e Camera di Commercio Riviere di Liguria, è patrocinata da Regione Liguria, Unione Industriali Savona, Camera di Commercio, Ports of Genoa, Comune di Savona, Comune di Vado Ligure, di Quiliano, di Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Cairo Montenotte e numerose altre istituzioni del territorio come Università di Genova, Provveditorato agli studi, Auser Savona, Associazione Giovani per la Scienza, BNI, Cgil, Cisl e Uil, Parco Tecnologico Valbormida.

L'esposizione mette fisicamente "in cornice" le aziende più rappresentative del tessuto economico. Si parte da un video ricco di foto d'epoca che illustra le aziende storiche e il passato industriale di Savona e che rilancia sul presente e sul futuro attraverso le attuali direttrici strategiche di sviluppo: dalla portualità, all'industria meccanica, al turismo, all'innovazione tecnologica, alle eccellenze alimentari. Il percorso si articola attraverso speciali totem che incorniciano le realtà imprenditoriali più significative della nostra provincia: dal settore portuale con APM Terminals, Vernazza, Lovs, ZPMC per citarne solo alcune, al settore alimentare con Noberasco, e La Sassellese, all'aerospace con Piaggio, alle eredi della storica Scarpa e Magnano Schneider e Trench, al comparto vetrario, ai servizi ambientali e territoriali di SAT, alla prima cooperativa nazionale COOP, fino al settore energetico e idroelettrico con Tirreno Power, e cosi via, in un itinerario che accompagnerà i visitatori con rimandi anche dentro al Museo della Ceramica.

"Nell'ideare questo progetto espositivo - dice Monica Brandi di Punto a capo, curatrice della mostra - abbiamo voluto mettere in luce i prodotti e i brevetti industriali come veri e propri capolavori dell'ingegno, della creatività e del lavoro collettivo: idee, prodotti o servizi che nascono per essere utili e per rendere migliore la nostra vita e al tempo stesso trainano la nostra economia. Un modo per sensibilizzare i cittadini, le scuole ed in particolare i giovani sul valore della cultura d'impresa e sulle realtà di eccellenza presenti nella nostra provincia, spesso note a livello nazionale e internazionale ed invece poco conosciute localmente".

Le scuole superiori della provincia sono state coinvolte direttamente nel progetto e oltre a svolgere visite guidate alla mostra, svilupperanno autonomamente progetti didattici collegati ai temi dell'impresa, del lavoro, dell'industria, del commercio e dei servizi, come motori economici del territorio.

Sarà calendarizzato a breve un convegno "Imprese & Territorio: tavola rotonda tra istituzioni, aziende e scuole" che vedrà un confronto immediato e diretto tra studenti, imprenditori e istituzioni, aperto al pubblico, in cui approfondire tutte le opportunità occupazionali di sviluppo della provincia di Savona.

Sul sito www.capolavoridimpresa.it saranno pubblicate le foto dell'inaugurazione, le informazioni e le date degli eventi previsti, per garantire un aggiornamento costante nei tre mesi della mostra. Tutti gli speciali pannelli con i capolavori delle aziende rimandano attraverso un QR code (visualizzabile con smartphone e tablet attraverso l'applicazione gratuita QR Code Reader) al sito della mostra e anche al sito di ogni impresa, per consentire un approfondimento ulteriore sulla sua produzione, ubicazione, tipologia di prodotti o di servizi.

Le Aziende protagoniste di Capolavori d'impresa sono: Apm Terminals, Impresa Bagnasco, Cooperativa Battito, Bombarbier, Campostano Group, Ceisis Integrated Plant Systems, Centrale del Latte Alessandria e Asti, Centro dell'Arredamento, Clayver Botti in ceramica, Comparato, Consorzio Savona Crociere, Coop Liguria, Ergon Meccanica, Funivie Group, LOVS, ExxonMobil, Movinter, Noberasco, Gruppo Orsero, La Sassellese, Pacorini Silocaf, Pasqualini il Caffè, Termotecnica Pericoli, Piaggio Aerospace, Quidam vetro&innovazione, Ceramiche San Giorgio, SAT servizi ambientali e territoriali, Schneider Electric, Tirreno Power, Torterolo & Re porte blindate, Trench Italia, Autogru Vernazza, ZPMC.

La mostra sarà visitabile dal 25 ottobre al 25 gennaio 2019, con ingresso libero e gratuito nei seguenti orari: mercoledì: 10/13,30 giovedì, venerdì e sabato: 10/13,30 - 15,30-18,30 domenica 10-13,30.

Visite guidate su appuntamento per le scuole: 3408319274