Decreto Salvamare. Il deputato varazzino Battelli: "Così liberiamo dalla plastica le nostre acque e le nostre spiagge"

"Quante volte, incontrando i pescatori liguri, ho sentito dire: 'insieme ai pesci nelle reti è finita tanta plastica ma abbiamo dovuto ributtarla in mare per non avere la multa'. Quante volte ho pensato fosse un paradosso in un periodo come questo in cui, i nostri mari, affogano letteralmente nei rifiuti plastici. La legge Salvamare, che abbiamo approvato in prima lettura alla Camera, mira proprio a risolvere questo e altri squilibri: con il via libera definitivo della norma i pescatori potranno tenere a bordo i rifiuti e poi buttarli in appositi spazi che verranno creati nei nostri porti. Non solo, verranno anche premiati per quanto faranno. Ovviamente la regola varrà anche per fiumi e per laghi e si applicherà non solo ai pescatori ma anche ai sub, ai centri di diving, alle associazioni, a tutti coloro che hanno a cuore il nostro mare". È quanto scrive, su Facebook, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli deputato ligure del M5S.