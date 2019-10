Nuova serata con il Festival Internazionale di Musica di Savona con l'Orchestra FOI Bruno Bartoletti

Nuovo appuntamento per la VII Edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona: mercoledì 30 ottobre alle ore 21:00 presso la Chiesa di Sant’Andrea ( Piazza Consoli del Comune, Savona ) si esibirá l’Orchestra FOI Bruno Bartoletti diretta da Marco Boni.

In programma l’esecuzione della Serenata per orchestra (n.2) Stӓndchen KV101 di Wolfgang Amadeus Mozart, I'Idillio di Sigfrido di Richard Wagner, la Sinfonietta, Op. 1 di Benjamin Britten e la Sinfonia n. 5 in Si bem. magg. D485 di Franz Schubert.

Ricordiamo che il Festival Internazionale di Musica di Savona è nato dall’iniziativa dell’Associazione Musicale Ensemble Nuove Musiche per raccontare il passato, il presente e il futuro della musica.