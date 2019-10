Lettera al direttore: "Perché il comune di Pontinvrea non ripara la strada che porta alla località Ferriera?" (FOTO)

Strada in stato di degrado e abbandono. Arriva la protesta di alcuni cittadini di Giusvalla per lo stato di abbandono della carreggiata che da località Prati Proia (comune di Giusvalla) porta alla località Ferriera (comune di Pontinvrea). Proprio il tratto di competenza del comune pontesino sarebbe quello messo peggio.

Spiega un gruppo di cittadini di Giusvalla in una lettera rivolta alla nostra redazione: "Il manto stradale del tratto di competenza del comune di Pontinvrea è lasciato all'incuria più assoluta. Le numerose (e profonde) buche risultano essere pericolose per i numerosi ciclisti ed escursionisti che la percorrono, nonché per gli automobilisti che vogliono passare da Naso di Gatto per raggiungere Savona. Sono anni che al tratto di strada non viene effettuata una regolare manutenzione. La situazione è andata peggiorando con il passare del tempo.

Altra situazione inspiegabile avviene durante il periodo invernale dove, sullo stesso tratto di strada, la neve viene tolta solamente sino all'ultima casa del comune di Pontinvrea, lasciando innevati gli ultimi 500 metri prima del collegamento alla strada comunale di Giusvalla. Nemmeno terminato il maltempo, la neve viene rimossa, risultando pericoloso percorrere il tratto per diverse settimane anche dopo la nevicata. In caso di chiusura per calamità naturale del tratto del comune di Giusvalla, la frazione di Prati Proia risulterebbe totalmente isolata, anche per gli eventuali mezzi di soccorso che devono raggiungere tale località.

Essendo residenti nel comune di Giusvalla abbiamo segnalato la situazione al sindaco, il quale si è impegnato ad esporre la problematica al comune di Pontinvrea. Auspichiamo che l'amministrazione comunale di Pontinvrea possa risolvere questa situazione di pericolo per tutti quelli che percorrono questo piccolo ma trafficato tratto di strada".